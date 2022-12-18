NYT: Подоляк призвал Запад серьёзно отнестись к риску нового наступления России

Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовятся к возможной эскалации в ходе зимнего наступления российской армии. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, пишет The New York Times.

Солдаты, которые могут быть задействованы в массированных атаках пехоты, уже проходят обучение, считает советник.

Он отметил в своём комментарии, что к риску нового наступления России Украина относится серьёзно. И призвал относиться к этому не менее серьёзно и "западных партнёров" Киева.

Напомним, сегодня вечером президент Украины Владимир Зеленский собрал Ставку Верховного главнокомандующего по угрозе из Белоруссии.