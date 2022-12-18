Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовятся к возможной эскалации в ходе зимнего наступления российской армии. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, пишет The New York Times.
Солдаты, которые могут быть задействованы в массированных атаках пехоты, уже проходят обучение, считает советник.
Он отметил в своём комментарии, что к риску нового наступления России Украина относится серьёзно. И призвал относиться к этому не менее серьёзно и "западных партнёров" Киева.
Напомним, сегодня вечером президент Украины Владимир Зеленский собрал Ставку Верховного главнокомандующего по угрозе из Белоруссии.
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