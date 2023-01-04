Воздушная тревога объявлена по всей Украине.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты.
"Украинские каналы (с которых обычно в этом вопросе кормятся все российские каналы и даже ЦИПСошники) объявили о воздушной тревоге по всей территории Украины", — подтверждает военный блогер Юрий Подоляка.
По его словам, в воздух подняты российские самолёты ДРЛО А-50, что обычно говорит о том, что подготовлена новая массированная атака ВС РФ.
Накануне вечером ракетный удар был нанесён по объекту ВСУ в Запорожье.
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Журналисты съёмочной группы французского телеканала случайно стали свидетелями поражения российскими ракетами объектов ВСУ.