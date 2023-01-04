Воздушная тревога объявлена на всей Украине: возможна массированная атака ВС РФ

Воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты.

"Украинские каналы (с которых обычно в этом вопросе кормятся все российские каналы и даже ЦИПСошники) объявили о воздушной тревоге по всей территории Украины", — подтверждает военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, в воздух подняты российские самолёты ДРЛО А-50, что обычно говорит о том, что подготовлена новая массированная атака ВС РФ.

Накануне вечером ракетный удар был нанесён по объекту ВСУ в Запорожье.