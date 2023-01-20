На всей территории Украины, включая Киев, звучит воздушная тревога. Об этом сообщают украинские источники днём 20 января.
Причиной называют взлёт российских военных самолётов с аэродрома в Белоруссии.
Также отмечается, что сигнал тревоги был объявлен во всех регионах страны практически одновременно.
Чуть позже появились сообщения о взрывах в Одесской области. По предварительным данным, поражён склад боеприпасов ВСУ в городе Южный.
Также поступила информация о прилётах в неподконтрольной части Запорожской области и в Харькове.
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