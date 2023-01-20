Воздушная тревога звучит на всей территорий Украины, включая Киев

На всей территории Украины, включая Киев, звучит воздушная тревога. Об этом сообщают украинские источники днём 20 января.

Причиной называют взлёт российских военных самолётов с аэродрома в Белоруссии.

Также отмечается, что сигнал тревоги был объявлен во всех регионах страны практически одновременно.

Чуть позже появились сообщения о взрывах в Одесской области. По предварительным данным, поражён склад боеприпасов ВСУ в городе Южный.

Также поступила информация о прилётах в неподконтрольной части Запорожской области и в Харькове.