Сладков: жители оставленных РФ территорий Запорожья и Херсонщины воюют против России

Россия не стала призывать людей с новых территорий — освобождённых частей Запорожской и Херсонской областей. Но после пришла украинская армия и забрала всех мужчин подчистую, теперь они воюют против российской армии. Об этом рассказал военный журналист Александр Сладков.

Он также показал в своём Telegram-канале жёсткие кадры захвата военными РФ опорного пункта ВСУ. На видео один из взятых в плен бойцов заявляет, что он из Запорожской области, а второй говорит, что родом из Артёмовска (Бахмута). Также они уверяют, что не хотели воевать, но их заставили.

По мнению репортёра, теперь стало ясно — людей нужно призывать.

При этом необязательно бросать их на штурмы, можно разбавить второй эшелон, так как даже в тылу не помешает "лишний солдат", заметил он.

Но они должны быть у нас, в российской армии, а не в рядах противника, заключил военкор.