Президент России Владимир Путин "приказал" обстрелять Украину ракетами после ритуала чёрной магии.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко со ссылкой на украинские ресурсы.
Киев осенило — всё дело в чёрной магии, отмечает ведущий Первого канала.
"Не ракетами, а осиновыми кольями, не Путин, а гоголевский Вий, не Украину, а ставку Гитлера. Так что советуем нацистам вместо бронежилетов носить на груди связки чеснока. Впрочем, всё равно не поможет", — подытожил Осташко.
Ранее сообщалось, что США готовят Тайвань к столкновению с Китаем, полагаясь на "опыт", полученный на Украине.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.