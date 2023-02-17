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Киев: Путин "приказал" обстрелять Украину ракетами после ритуала чёрной магии

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Силовые структуры


Президент России Владимир Путин "приказал" обстрелять Украину ракетами после ритуала чёрной магии.

Киев: Путин "приказал" обстрелять Украину ракетами после ритуала чёрной магии

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко со ссылкой на украинские ресурсы.

Киев осенило — всё дело в чёрной магии, отмечает ведущий Первого канала.

"Не ракетами, а осиновыми кольями, не Путин, а гоголевский Вий, не Украину, а ставку Гитлера. Так что советуем нацистам вместо бронежилетов носить на груди связки чеснока. Впрочем, всё равно не поможет", — подытожил Осташко.

Ранее сообщалось, что США готовят Тайвань к столкновению с Китаем, полагаясь на "опыт", полученный на Украине.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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