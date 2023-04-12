Эксперт Кошкин допустил, что Украина лжёт о переносе контрнаступления на лето

1:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В преддверии контрнаступления Киев распускает противоречивые слухи с помощью СМИ и соцсетей. Об этом сообщил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РУЭ им. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя в интервью Pravda.Ru перенос наступательной операции ВСУ на лето.

По его словам, киевский режим сознательно пытается ввести Россию в заблуждение с помощью громких заявлений и обнародованных в Сети документов Пентагона. Он назвал появление в медиа секретных файлов США "контролируемым вбросом", который обеспечивает подготовку и проведение контрнаступления ВСУ.

"Поведение Украины напоминает обычные принципы школьника: "Давайте отложим контрольную на следующую неделю, я ещё не до конца подготовился". Заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о переносе контрнаступления на лето может быть дезинформацией, призванной ввести в заблуждение. Наступление однозначно состоится, в него вложены ресурсы, это как бизнес", — подчеркнул Кошкин.

Специалист добавил, что Запад заставляет Киев осуществить наступление в любом виде. Если оно не начнётся, Украину обяжут вернуть всё оружие и материальные средства, резюмировал эксперт.

Ранее Шмыгаль анонсировал контрнаступление ВСУ летом 2023 года, хотя несколько дней назад государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщал о том, что киевский режим перейдёт в атаку уже в ближайшие недели.

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