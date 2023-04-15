В Генштабе ВСУ считают, что армия России применяет климатическое оружие в Бахмуте

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Генштабе вооружённых сил Украины (ВСУ) считают, что армия России использует климатическое оружие, чтобы не позволить украинским войскам организовать контрудар в Бахмуте (Артёмовске). Об этом пишет инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе президента Владимира Зеленского.

По словам источника, главком Сухопутных войск Украины Александр Сырский доложил Зеленскому о плохих погодных условиях под Бахмутом. Таких дождей здесь якобы не было никогда.

"Предстоящие две недели снова прогнозируют дожди, что усложняет задачу украинской армии начать полномасштабное контрнаступление, а ограниченные удары могут не дать результата", — заключили военные эксперты.

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