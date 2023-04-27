В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, подробности выясняются

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Утром 27 апреля в Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. На место ЧП выехали специалисты экстренных служб.

В администрации города сообщили, что инцидент произошёл примерно в 05:15 по местному времени.

"У подъезда многоквартирного жилого дома по улице Кирова прозвучал взрыв", — сказано в Telegram-канале ведомства.

Предварительная причина ЧП — срабатывание самодельного взрывного устройства (СВУ). Как сообщили в администрации, один человек пострадал в результате взрыва, его доставили в больницу. Отмечается, что оперативники продолжают устанавливать конкретные обстоятельства случившегося.

Ранее боец корпуса ДНР с позывным "Мазур" допустил удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) в направлении Мелитополя после сдачи Артёмовска.

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