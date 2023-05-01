РВ: американский морпех представил план штурма ВСУ российской эшелонированной обороны

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По западным и украинским источникам в преддверии контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ) распространяется важный материал. Американский морской пехотинец Райан Макбет представил свой план штурма эшелонированной обороны российской армии, пишут военкоры "Русской Весны".

Согласно данного плана, на первом этапе ВСУ используют разведывательные дроны, чтобы определить лучшие места для штурма.

Далее следуют подготовка и пролом. Американский военный предлагает решить задачу при помощи миномётного и артиллерийского огня. В это же время машины для разминирования должны создать проход для техники.

Собственно атака предполагает прорыв группы ВСУ вперёд с поддержкой ударных и разведывательных дронов.

На пятом этапе плана первая группа украинских военных отходит в тыл для пополнения боеприпасов и доставки пленных. В этот момент подходит вторая группа прорыва.

Далее следует продолжение, в ходе которого основная группа прорыва занимает вторую линию траншей, а инженерные машины в это время создают условия для "форсирования".

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