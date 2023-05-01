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РВ: американский морпех представил план штурма ВСУ российской эшелонированной обороны

1:14
Силовые структуры

По западным и украинским источникам в преддверии контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ) распространяется важный материал. Американский морской пехотинец Райан Макбет представил свой план штурма эшелонированной обороны российской армии, пишут военкоры "Русской Весны".

РВ: американский морпех представил план штурма ВСУ российской эшелонированной обороны

Согласно данного плана, на первом этапе ВСУ используют разведывательные дроны, чтобы определить лучшие места для штурма.

Далее следуют подготовка и пролом. Американский военный предлагает решить задачу при помощи миномётного и артиллерийского огня. В это же время машины для разминирования должны создать проход для техники.

Собственно атака предполагает прорыв группы ВСУ вперёд с поддержкой ударных и разведывательных дронов.

На пятом этапе плана первая группа украинских военных отходит в тыл для пополнения боеприпасов и доставки пленных. В этот момент подходит вторая группа прорыва.

Далее следует продолжение, в ходе которого основная группа прорыва занимает вторую линию траншей, а инженерные машины в это время создают условия для "форсирования".

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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