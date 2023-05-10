"Царьград": иностранные наёмники готовились захватить Белгород

Восьмого мая бомбардировщик Су-34 ВКС РФ нанёс мощный удар по базе иностранных наёмников в населённом пункте Ивановка Харьковской области. Ликвидация места дислокации "солдат удачи" нанесла существенный удар по боевым возможностям ВСУ в преддверии контрнаступления.

Фото: newsroom.kz

Однако не стоит исключать, что иностранные наёмники планировали пойти в атаку на Белгород и захватить город, сообщает "Царьград". На этом фоне российской армии следует уделить особое внимание защите приграничного региона.

Ранее украинский боксёр Александр Усик заявил, что намерен захватить Белгород, Крым и Донбасс.

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