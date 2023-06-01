Марочко: численность группировки ВСУ на границе с Белгородской областью увеличивается

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Количество украинских военных увеличивается в Харьковской области, которая граничит с Белгородской областью России. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, в районе Харькова Киев формирует совместные патрули, в которые входят как украинские силовики, так и мирные жители, выступающие в роли сопровождающих. Он добавил, что ВСУ просят гражданских показывать им местные дороги и тропы, а также снабжать справочными сведениями.

"В населённых пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской областью РФ, увеличивается численность солдат ВСУ", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.

Ранее руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков призвал присоединить Харьков к региону для прекращения обстрелов со стороны украинских войск. При этом военный эксперт Юрий Кнутов назвал такой шаг преждевременным и порекомендовал создать плотный рубеж противовоздушной обороны (ПВО) вдоль приграничных населённых пунктов.