В четверг, первого июня, россияне обнаружили в районе города Шебекино Белгородской области автомобили, которые доставляют военную технику.
Кадры с российскими вооружениями опубликовали "Известия". В издании отметили, что автором видео является корреспондент Ксения Солдатова.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации помешали украинской армии вторгнуться в Белгородскую область. По информации ведомства, Киев планировал провести теракт в отношении мирных жителей Шебекино.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.