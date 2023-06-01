"Известия" опубликовали видео прибывания подкрепления ВС России в Шебекино Белгородской области

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В четверг, первого июня, россияне обнаружили в районе города Шебекино Белгородской области автомобили, которые доставляют военную технику.

Кадры с российскими вооружениями опубликовали "Известия". В издании отметили, что автором видео является корреспондент Ксения Солдатова.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации помешали украинской армии вторгнуться в Белгородскую область. По информации ведомства, Киев планировал провести теракт в отношении мирных жителей Шебекино.