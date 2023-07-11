РИА Новости: БМПТ "Терминатор" выпустила 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" в тёмное время суток выпустила 400 снарядов по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки.

Фото: Telegram

По словам командира экипажа, бойцы РФ работали с 30-калибра в этой зоне СВО. Он отметил, что сначала машина заняла закрытую огневую позицию, а затем нанесла удары с помощью осколочно-фугасных и бронебойно-трассирующих боеприпасов.

"Расход был 400 снарядов", — подчеркнул командир в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что ночью ВС РФ используют тепловизорное оборудование для быстрого обнаружения живой силы, укреплений и техники украинской армии.

Ранее в Сети появилась видеозапись с моментом уничтожения внедорожника ВСУ российским танком на Авдеевском направлении. По данным Народной милиции ДНР, украинскую технику удалось выявить с помощью беспилотников.