Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" в тёмное время суток выпустила 400 снарядов по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки.
По словам командира экипажа, бойцы РФ работали с 30-калибра в этой зоне СВО. Он отметил, что сначала машина заняла закрытую огневую позицию, а затем нанесла удары с помощью осколочно-фугасных и бронебойно-трассирующих боеприпасов.
"Расход был 400 снарядов", — подчеркнул командир в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что ночью ВС РФ используют тепловизорное оборудование для быстрого обнаружения живой силы, укреплений и техники украинской армии.
Ранее в Сети появилась видеозапись с моментом уничтожения внедорожника ВСУ российским танком на Авдеевском направлении. По данным Народной милиции ДНР, украинскую технику удалось выявить с помощью беспилотников.
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