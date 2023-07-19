Аналитик Пылаев: атаки РФ на порты Украины не связаны со срывом контрнаступления ВСУ

Атаки РФ на украинскую портовую инфраструктуру не связаны со срывом контрнаступления ВСУ, они призваны лишить Киев возможности реализовывать зерновую сделку без участия Москвы. Такое мнение в интервью Pravda.Ru выразил политический аналитик Александр Пылаев.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, "беготня за кораблями" по морю является малоэффективным и опасным вариантом для России, особенно с учётом позиции Турции.

"Единственным выходом в этой ситуации остаётся разрушение портовой инфраструктуры Одессы и других городов, просто отдельно стоящих объектов инфраструктуры, которые обеспечивают зерновую сделку. Это не новая тактика, а этапная акция. Если портовые объекты будут уничтожены, бить по руинам уже никто не станет", — сказал эксперт.

Он не исключил новые удары по портам, расположенным на территории Николаевской и Одесской областей.

"Эти атаки не имеют отношения к срыву наступления, поскольку речь не идёт об ударах по мостам, участках перехода границы с Украины на Запад. Вот эти места должны быть подвернуты разрушениям. Там есть туннельные переходы, следовательно, необходимо применение высокомощного оружия", — считает Пылаев.

Аналитик добавил, что при таком сценарии Украина больше не сможет получать оружие от своих партнёров сухопутным путём.

Ранее военкоры "Русской весны" сообщили о ракетном ударе ВС РФ по объектам в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов назвал данную атаку самой масштабной с начала российской спецоперации.