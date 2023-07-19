Атаки РФ на украинскую портовую инфраструктуру не связаны со срывом контрнаступления ВСУ, они призваны лишить Киев возможности реализовывать зерновую сделку без участия Москвы. Такое мнение в интервью Pravda.Ru выразил политический аналитик Александр Пылаев.
По его словам, "беготня за кораблями" по морю является малоэффективным и опасным вариантом для России, особенно с учётом позиции Турции.
"Единственным выходом в этой ситуации остаётся разрушение портовой инфраструктуры Одессы и других городов, просто отдельно стоящих объектов инфраструктуры, которые обеспечивают зерновую сделку. Это не новая тактика, а этапная акция. Если портовые объекты будут уничтожены, бить по руинам уже никто не станет", — сказал эксперт.
Он не исключил новые удары по портам, расположенным на территории Николаевской и Одесской областей.
"Эти атаки не имеют отношения к срыву наступления, поскольку речь не идёт об ударах по мостам, участках перехода границы с Украины на Запад. Вот эти места должны быть подвернуты разрушениям. Там есть туннельные переходы, следовательно, необходимо применение высокомощного оружия", — считает Пылаев.
Аналитик добавил, что при таком сценарии Украина больше не сможет получать оружие от своих партнёров сухопутным путём.
Ранее военкоры "Русской весны" сообщили о ракетном ударе ВС РФ по объектам в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов назвал данную атаку самой масштабной с начала российской спецоперации.
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