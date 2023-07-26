Командование ВСУ перебрасывает опытных военнослужащих в район населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на украинских солдат.
По информации издания, на участке Кременная — Купянск продолжаются ожесточённые бои. Как пояснил военный ВСУ, представившийся Александром, в январе его подразделению удалось продвинуться в этой зоне конфликта, однако впоследствии позиции были оставлены.
"Украинское военное командование направило подразделения из наиболее уважаемых бригад для возвращения утраченных позиций и укрепления оборонительных рубежей", — сказано в публикации.
Ранее стало известно, что группировка ВС РФ "Отважные" проводит наступление на участке Сватово — Кременная. По данным "Русской весны", украинские националисты выбиты из ряда населённых пунктов.
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