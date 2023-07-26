NYT: Киев направил опытные подразделения ВСУ для укрепления линий обороны у Кременной

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ перебрасывает опытных военнослужащих в район населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на украинских солдат.

Фото: Министерство обороны Украины

По информации издания, на участке Кременная — Купянск продолжаются ожесточённые бои. Как пояснил военный ВСУ, представившийся Александром, в январе его подразделению удалось продвинуться в этой зоне конфликта, однако впоследствии позиции были оставлены.

"Украинское военное командование направило подразделения из наиболее уважаемых бригад для возвращения утраченных позиций и укрепления оборонительных рубежей", — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что группировка ВС РФ "Отважные" проводит наступление на участке Сватово — Кременная. По данным "Русской весны", украинские националисты выбиты из ряда населённых пунктов.