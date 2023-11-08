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Решение Путина заставило ВВС США изменить маршрут дрона-разведчика

1:29
Силовые структуры » Военные новости

Американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk изменил свой маршрут над Чёрным морем, заметила "Лента.ру", изучившая данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Решение Путина заставило ВВС США изменить маршрут дрона-разведчика
Фото: Википедия

Стратегический ударно-разведывательный беспилотник ВВС США ежедневно курсирует над Чёрным морем. Раньше он приближался к берегам Крыма на опасное расстояние, что не раз провоцировало авиаинциденты. Более того, некоторые эксперты предполагают участие этого дрона в сентябрьском ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе.

В последние дни Global Hawk к Крыму больше не приближается, оставаясь в небе над территориальными водами Болгарии и Турции. "Лента.ру" связывает изменение его маршрута с решением Владимира Путина о патрулировании пространства над Чёрным морем истребителями МиГ-31.

Напомним, 18 октября президент РФ дал поручение Воздушно-космическим силам России начать постоянное патрулирование над Чёрным морем самолетами МиГ-31, вооружёнными ракетными комплексами "Кинжал". Через день разведывательный беспилотник ВВС США, как обычно, появился там, но почти сразу подал сигнал бедствия и был вынужден ретироваться. Что именно тогда произошло — неизвестно.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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