Решение Путина заставило ВВС США изменить маршрут дрона-разведчика

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk изменил свой маршрут над Чёрным морем, заметила "Лента.ру", изучившая данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Фото: Википедия

Стратегический ударно-разведывательный беспилотник ВВС США ежедневно курсирует над Чёрным морем. Раньше он приближался к берегам Крыма на опасное расстояние, что не раз провоцировало авиаинциденты. Более того, некоторые эксперты предполагают участие этого дрона в сентябрьском ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе.

В последние дни Global Hawk к Крыму больше не приближается, оставаясь в небе над территориальными водами Болгарии и Турции. "Лента.ру" связывает изменение его маршрута с решением Владимира Путина о патрулировании пространства над Чёрным морем истребителями МиГ-31.

Напомним, 18 октября президент РФ дал поручение Воздушно-космическим силам России начать постоянное патрулирование над Чёрным морем самолетами МиГ-31, вооружёнными ракетными комплексами "Кинжал". Через день разведывательный беспилотник ВВС США, как обычно, появился там, но почти сразу подал сигнал бедствия и был вынужден ретироваться. Что именно тогда произошло — неизвестно.