Американский морпех: "Сопротивляться бесполезно, Россия усиливается"

Переход в оборону и оборонительные укрепления не помогут ВСУ — если армия России решит взять тот или иной город, в итоге русские окружат его и уничтожат противника.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщил экс-морской пехотинец США Брайан Берлетик.

По его словам, Россия наращивает мощь в то время, как потенциал ВСУ истощён.

"По мере того, как украинский военный потенциал ослабевает, в том числе из-за этих ударов ракетами и беспилотниками, по мере того, как их военный потенциал уменьшается, а мощь России увеличивается. Мы увидим, что российские операции вдоль линии фронта становятся всё более эффективными. В итоге мы увидим локальный и общий крах боеспособности Украины. Это неизбежность", — в эфире своего видеоблога сказал Берлетик.

Ранее сообщалось, что киевская власть знает, что с фронта скоро придут плохие новости и поэтому тушит "пожар" живой силой.