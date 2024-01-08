Переход в оборону и оборонительные укрепления не помогут ВСУ — если армия России решит взять тот или иной город, в итоге русские окружат его и уничтожат противника.
Об этом сообщил экс-морской пехотинец США Брайан Берлетик.
По его словам, Россия наращивает мощь в то время, как потенциал ВСУ истощён.
"По мере того, как украинский военный потенциал ослабевает, в том числе из-за этих ударов ракетами и беспилотниками, по мере того, как их военный потенциал уменьшается, а мощь России увеличивается. Мы увидим, что российские операции вдоль линии фронта становятся всё более эффективными. В итоге мы увидим локальный и общий крах боеспособности Украины. Это неизбежность", — в эфире своего видеоблога сказал Берлетик.
Ранее сообщалось, что киевская власть знает, что с фронта скоро придут плохие новости и поэтому тушит "пожар" живой силой.
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