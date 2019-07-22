National Interest: Советские традиции обеспечивают России военное превосходство

Россия уделяет большое внимание развитию своих военных технологий, которые успешно развиваются, благодаря приемственности с советских времен. Особое внимание уделяется беспилотникам.

Об этом пишет The National Interest. Московские военные организации явно стремятся усовершенствовать военную технику с помощью прорывных идей, похожих на стартапы, указывает автор статьи Акшоб Гиридхарадас — бывший репортер канала "Ньюс Эйжа" (NewsAsia) в Сингапуре.

Цель России получить военное превосходство может быть достигнута за счет ее экономики. "Коммунизм советской эпохи, возможно, и прекратил свое существование, но это не повлияло на преемственность высокого уровня в науке и технике. Москва постоянно организует конференции, семинары и практикумы, посвященные искусственному интеллекту, и пытается сделать инновации ИИ приоритетом своей оборонной программ", — пишет автор.

Он указывает, что в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны организовать работу по созданию Военно-инновационного технополиса ЭРА. Фонду было поручено использовать передовые разработки искусственного интеллекта (ИИ) для обеспечения российского превосходства в оборонных технологиях.

Постоянно совершенствуются вооружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), продолжает Гиридхарадас. Россия использовала свои отношения с Израилем, чтобы закупить БПЛА из Тель-Авива. Но сегодня она с успехом разрабатывает свои. По словам автора, "Россия пытается обогнать другие страны, и ей это удается. У Москвы 4 тысячи беспилотников — второй по величине парк после США — и она опережает Китай в этом отношении. Это дает Москве больше возможностей для разведки, наблюдения и рекогносцировки ".

Россия в создании военного ИИ демонстрирует быстрые, эффективные машины, которые могут обеспечивать прохождение данных,"разбивать сложную информацию за доли секунды и передавать ее солдатам, которые обрабатывают ее дальше", резюмирует автор.

Как сообщала "Правда.Ру" новый беспилотник производства РФ запатентовала компания "Алмаз-Антей".Новый беспилотник сможет находиться в воздухе более 40 минут, а взлет и посадку осуществлять вертикально.

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