Разведчица Вавилова: иностранные шпионы в РФ стараются быть активными

О присутствии иностранных шпионов на территории России, своей новой книге и жизненной философии рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой полковник Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке, больше 20 лет проработавшая разведчиком-нелегалом Елена Станиславовна Вавилова.

Разведчица: Как женщины выведывают тайны?

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Сколько в России иностранных шпионов

— Как вы думаете, на территории России много иностранных шпионов? Если посмотреть западные СМИ, везде только русские агенты. А что происходит в России? Или эта информация закрыта?

— Безусловно, они есть и активно работают. В последние годы было очень много различных историй разоблачений агентов и шпионов, которые работают на нашей территории. Любая спецслужба будет использовать любые возможности, чтобы получить информацию секретного характера о чужой стране. Под прикрытием дипломатов работают разведки в большинстве государств, особенно это касается ведущих стран.

Россия для других государств — это серьёзная страна, в которой они стремятся иметь как можно больше из агентов из местного населения.

Они постоянно над этим работают. Вербуют наших сограждан, чтобы через них получать доступ к информации.

Были в прошлом году случаи, когда иностранные агенты под прикрытием дипломатов выезжали на территории нашей страны, где есть военные базы, и пытались под видом грибников, путешественников приблизиться к нужному объекту.

Разведывательная деятельность — неотъемлемая часть государства, разведки существуют во всех странах. Конечно, находящиеся в России шпионы стараются быть активными.

Нелегальная разведка существует с момента образования нашего государства после Октябрьской революции. Через два года СВР будет сто лет. У молодого государства СССР не было дипломатических связей, а нужно было получать информацию из-за рубежа. Сначала для нелегальной разведки использовали даже иностранцев. Нелегальная разведка — это чисто наше явление, оно у нас всегда было самое сильное, самое активное. Израильтяне тоже используют нелегалов. Они работают в их регионе, то есть в странах, которые являются их непосредственными соседями. Российская же разведка работает по всем странам.

Недавно были рассекречены имена нескольких нелегалов. Один из них работал в Китае, Японии. Он даже выглядел как местный житель. Мы охватываем и арабские страны, и Южную Америку.

В нашей группе был один из старейших нелегалов, Герой Советского Союза, который проработал больше 30 лет под видом латиноамериканского жителя.

Начал в Латинской Америке, потом перебрался в США. Ему тоже не повезло. Он был в числе тех, кого выдал человек, выдавший всех нас. Этот нелегал был арестован вместе с нами. Естественно, мы никого не знали, друг с другом никогда не общались. Встретились в камере предварительного заключения, узнали и увидели лица друг друга.

О философии и смысле жизни

— Елена Станиславовна, многие считают, что вы уникальная женщина.

— Мы, естественно, не считаем себя какими-то особенными или героями. Мы делали своё дело. Оказалось, что у нас был определённый набор способностей для этой профессии. И мы научились работе разведчика. Мы выполняли то, что могли. Каждый человек хорош на своём месте. Кто-то талантлив в одном, кто-то — в другом. Просто нужно верить в то, что ты делаешь. Для нас важно было следовать высокой цели и работать на идею. Это даже помогало нам. У нас не возникало вопроса о смысле жизни.

Мы считаем себя счастливыми оттого, что всегда чувствовали смысл жизни: защитить родину, сделать то, что мы можем, внести крупицу своего вклада в общее дело.

Вот и всё.

— Вы написали книгу "Женщина, которая умеет хранить тайны". У вас есть и вторая книга. Расскажите об этом, пожалуйста.

— Это новая для меня деятельность. После возвращения нужно было снова себя находить, проявлять активность, и мне захотелось передать свои мысли, чувства об этой работе. Они выразились в одной из книг. Это художественный роман, но он во многом автобиографичен. Написать мемуары для нелегала, разведчика — сложная задача. Потому что не обо всём можно говорить. Например, нельзя:

точно описывать маршруты, по которым проезжал,

раскрывать способ передачи информации.

Поэтому я облекла это в художественную форму. Хотелось рассказать не столько о технических аспектах (как делать то или это), сколько передать, что чувствует человек в такой необычной обстановке. Переживания, чисто житейские перипетии, которые возникают во время работы, — книга в основном об этом. Трудно разведчику, который привык лаконично всё излагать и писать краткие шифровки, вдруг начать писать литературное произведение. И я понимаю тех людей, которые написали в отзывах, что хотелось бы узнать побольше деталей. Надеюсь, у меня будет возможность учесть пожелания в следующих книгах.

Вторая книга уже о молодой разведчице. Предполагаю, что её история будет продолжена в следующих книгах. Она работает и действует в современном мире, связана с теми вызовами, которые мы переживаем. Мы начинали работать во время холодной войны.

Теперь мир изменился. Технологии внесли новизну в работу, разведку, во многие другие аспекты жизни. Я размышляю об этом, в том числе и в книге.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова