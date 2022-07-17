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Автор Любовь Степушова

Истекают последние часы ультиматума Путина киевскому режиму

Силовые структуры » Министерство обороны

В ближайшие часы истекает срок, хочется верить, что последнего ультиматума киевскому режиму от президент РФ Владимира Путина.

Истекают последние часы ультиматума Путина киевскому режиму

Шойгу дал приказ о наступлении

Министр обороны Сергей Шойгу 16 июля дал приказ ВС РФ "наращивать действия на всех операционных направлениях" специальной военной операции (СВО) на Украине.

Как сообщило Министерство обороны России министр провёл инспекцию участвующих в СВО группировок войск "Юг" и "Центр".

Как предполагает американский Институт изучения войны (ISW), заявление Шойгу означает, что "оперативная пауза закончилась", и "российские силы продолжат атаки на выступе Славянск-Северск-Бахмут", а также в направлении на Харьков, с целью взять под контроль всю Харьковскую область.

ISW предсказал 15 июля, что ВС РФ продолжат и расширят такие атаки в ближайшие 72 часа, при этом паузы могут чередоваться с усилением атак в течение нескольких дней, прежде чем будет виден переход к полномасштабной наступательной операции.

Москва спешит, избегая потерь среди гражданского населения и ударов по Крыму

Москва "посылает сигнал о переходе к более агрессивной фазе войны на Украине", пишет The New York Time (NYT), анализируя приказ Шойгу. По мнению газеты, это ответ на способность Украины поражать российские цели на захваченных территориях, благодаря недавно поставленному западному оружию — такому как американские реактивные системы залпового огня HIMARS и французские самоходные артиллерийские установки CAESAR.

Добавим, что налицо не просто способность — удары наносят значительный ущерб и приносят многочисленные жертвы среди мирного населения. Растёт и угроза перемещения ударов ВСУ по Крыму.

Об этом заявили одновременно представитель президента Владимира Зеленского Алексей Арестович и представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По словам Скибицкого, для ударов по Крыму необходимы ракеты с дальностью до 300 км, которые Украина пытается выпросить у Запада.

Решающий момент для западной помощи Украине

Наступает решающий момент для продолжения оказания помощи Украине.

В интервью DW известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма отметил, что сейчас "крайне важно", чтобы Украина перехватила инициативу на поле боя в течение лета. Иначе "в единстве Запада могут возникнуть трещины, и будет больше призывов к Киеву отдать территорию, чтобы остановить войну".

Источник канала "Резидент" в офисе президента (ОП) Зеленского рассказал о предупреждении администрации президента США Джозефа Байдена Украине:  Киев не может потерять контроль над Славянском/Краматорском/Бахмутом. На Западе это будет воспринято как разгром ВСУ, что спровоцирует сворачивание военной и финансовой помощи Украине.

ВСУ деморализованы

За истекшие два-три дня стало очевидно, что количество ракетных ударов по Украине увеличивается. Винница, Днепропетровск, Кременчуг, Одесса, Белая Церковь, Чугуев и тд. Союзные армии практически взяли Северск, бои идут в Соледаре.

NYT констатирует, что "некоторые" солдаты ВСУ на передовой "задаются вопросом, действительно ли русские когда-либо останавливались", потому что они подвергаются "постоянным атакам с земли, артиллерийским и воздушным бомбардировкам".

Украинский паблик солдата ВСУ пишет, что россияне "просто тупо втянули нас в оборонительные бои, имея значительное преимущество в огневой мощи, и сожгли нашу артиллерию в огневых мешках на Донбассе". Поэтому "мы не победим".

"Арифметика не бьётся", у русских "кратно, а то и на порядки больше всего, что коллективный Запад может/хочет выделить на защиту нашей несчастной Украины", — пишет автор.

"Теперь они на пониженной перейдут последнюю тонкую жовто-блакитную линию, цепляющуюся за Донецкий кряж, а потом просто раскатают нас танковыми армиями в открытой степи", — уверен военнослужащий ВСУ.

США вывезли своих дипломатов из Киева и Одессы

О том, что Пентагон оценивает предстоящее наступление серьёзно говорит то факт, что посольство США в Киеве и консульство в Одессе прекратили свою работу. Вероятно, ждут наступления и на Киев, и на Одессу. А пока — отказа Киева от очередного ультиматума Кремля.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Москва требует признания Донецкой и Луганской народных республик, полный переход  их территорий под контроль российской армии, "демилитаризацию" и невступление Украины в НАТО.

Кремль также, по его словам, добивается установления статуса-кво на территориях, которые сейчас контролируют российские военные — в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Если этого не случится, ВС РФ начнут массированное, тотальное наступление на позиции ВСУ, считает Маломуж.

Хочется надеется, что больше ультиматумов Киеву не будет, а будет капитуляция киевского режима.

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