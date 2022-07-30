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Автор Ольга Лебедева

Наступление на Херсон может стать последним в жизни Зеленского

Силовые структуры » Министерство обороны

Основная тема, которую обсуждают в последние дни все украинские СМИ, — анонсированное президентом Зеленским "масштабное наступление" на Херсонском направлении.

Наступление на Херсон может стать последним в жизни Зеленского

Верховный главком Незалежной и его команда проводят грандиозную пиар-компанию, раздавая ура-патриотические обещания. И понять его можно. Украинскую армию, несмотря на все поставки оружия и прочую помощь западных союзников, преследуют неудачи. Прямо, как в песне: "что они ни делают, не идут дела". И медийная победа нужна, как воздух, чтобы "спонсоры" не урезали вдруг довольствие, ввиду бесперспективности дорогостоящих усилий.

О важности предстоящего мероприятия для киевских властей говорит то, что Владимир Зеленский, вроде бы, намерен возглавить наступление лично. Наверное, исключительно ради того, чтобы поднять боевой дух армии, поскольку человек он сугубо гражданский.

Впрочем, военные спецы считают, что наступление на Херсон будет для ВСУ трагической, если не фатальной, ошибкой.

Обстановка на линии будущего наступления

Первоначально, напомню, украинский Генштаб намеревался двинуть свеженабранные — специально для "решительного удара" — войска на Харьков. Но пока собирались да планировали, Запорожская и Херсонская области полностью перешли под контроль ВС РФ. И наступление в этом направлении — через южнорусскую степь — стало откровенно самоубийственным. Под прицелом-то российских ВКС.

Тогда решили идти на Херсон. До него всего-то 59 км от Николаева. Причем по прямой да по степи. Эксперты говорят, что тоже довольно опасно, ведь артиллерия и авиация накроют наступающие войска массированным огнём. Но у ВСУ есть дальнобойная артиллерия и американские РСЗО. Да, потери будут огромные, но это Киев не волнует — ему своих солдат не жалко. Еленовка это в очередной раз подтвердила.

Так что, шанс прорваться к Херсону есть. Особенно, если командование ВСУ прислушается к британским спецам, которые советуют, "если получится", проводить блицкриг - молниеносным броском преодолеть расстояние между Николаевом и Херсоном, закрепиться в городской застройке и вести там бои.

Наиболее вероятный итог

Военный эксперт Виктор Баранец уверен, что решение Зеленского "рвануть на Херсон" будет иметь печальные и для Украины, и лично для главкома ее армии последствия:

"Там будет одна битва, в которой, я уверен, набранное Зеленским войско будет разбито. Он (украинский президент), конечно, обвинит в этом бездарных украинских генералов и возьмет управление в свои руки. Или же после этого поражения его просто убьют генералы. Его же генералы".

Кстати, мнение российского эксперта разделяет экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис. По его словам, наступление на Херсон обернется для Киева не только разбитой техникой, но и потерей ещё большей территории.

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