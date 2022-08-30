Киевский режим усугубил своё положение после поражения под Херсоном

В ночь на вторник Киев кинул на убой под Херсоном несколько десятков тысяч бойцов, наступление захлебнулось на первой же линии обороны, при этом ВСУ понесли невосполнимые потери.

Тактика Украины в наступлении на Херсон

За неимением мощной артиллерии тактика украинского Генштаба, начавшего наступление на Херсон в ночь с 29 на 30 августа, заключалась в нанесении точечных ударов по линии фронта с последующим прорывом позиций и выходом в тыл российским и союзным силам, рассказывает военный эксперт Юрий Подоляка.

По его словам, на передней линии фронта у российской стороны расположены мобилизованные части ЛНР и ДНР. Их задача не допустить проникновение ДРГ противника.

А в глубине обороны, вне зоны досягаемости высокоточной западной артиллерии и ракетных систем, очагами сосредоточены кадровые силы ВС РФ. Они всегда могут подойти на помощь первой линии, максимум, за 2-2,5 часа.

Так и случилось в этот раз. ВСУ атаковали Херсон на трёх направлениях и только на одном имели успех. На первых двух были нанесены мощные упреждающие удары, особенно по сосредоточению частей ВСУ в районе Апостолово, что предрешило срыв атаки, считает Юрий Подоляка.

Десантники ВС РФ отбили атаку ВСУ под Давыдовом Бродом

О том, как российские десантники подоспели на помощь на самом проблемном направлении — около Давыдова Брода, рассказывает блогер Роман Сапоньков:

"Сегодня под Давыдовым Бродом видел, как десантура с ходу врубается в бой. БМД-3 слетают с асфальта и уносятся по полям. Сзади разворачиваются Ноны (на военном сленге 120-мм самоходное орудие) и сразу вываливают на противника огненный вал. В тылу разворачивается 152 мм арта. Над головой с гулом идут "поросята" (на сленге — снаряды к миномётам). Над горизонтом взлетают в воздух посадки, где спрятался противник. Противник вяло огрызается. На один его снаряд в ответ летит десять наших. Но пехота прёт на кураже".

Юрий Подоляка указывает, что в этом направлении ВСУ продвинулись до деревни Сухой Ставок, но потом откатились в лесополосу, потому что тут же попали в степи в "огневой мешок" российских ВВС и артиллерии. Военный эксперт считает, что наступление было неподготовленным и провалилось, а победа ВС РФ и союзных сил по значению идентична победе Красной Армии на Курской дуге.

Военкор Алексей Живов, описывает второй день наступления ВСУ, когда ожидался ввод второго эшелона, как отступление:

"Половину занятых деревень пришлось оставить. Со всех участков фронта сообщают, что потери ВСУ кратно больше наших. Хотя, размер наступления, отчасти, всё же недооценили. Ночью поймали и уничтожили украинскую ДРГ в пригородах Херсона в районе злополучной Чернобаевки".

Ещё два таких наступления, и защищать Николаев будет некому

Согласно сводкам минобороны РФ, ВСУ потеряли более 1200 военнослужащих, десятки танков, БМП, других бронемашин и пикапов с пулемётами. Сообщается, что в плен взяты пять представителей переброшенной для участия в операции из Западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ.

То есть, это не резервисты, а хорошо обученные солдаты, которые ещё остаются у Киева. Там теперь "наступление" стыдливо называют разведкой боем, но ещё 2-3 такие "разведки боем" и защищать Николаев ВСУ будет уже нечем, считает Юрий Подоляка.

Военные эксперты сходятся во мнении, что это было информационное наступление для срыва планов по проведению референдума на освобождённых территориях и для консолидации западной помощи. Как раз, 31 августа в Праге состоится саммит ЕС на уровне министров иностранных дел.

Однако, очевидно, что референдумы состоятся, а западная помощь будет поступать лишь в том объёме, чтобы обеспечивать минимальные потребности режима. На большее просто нет ресурсов.

Стратегия, которую преследует Киев, не решает его проблему. Зеленский только оттягивает свой крах, тем самым усугубляя положение населения подконтрольной ему части Украины.

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