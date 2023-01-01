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Любовь Степушова

Свет в Киеве в новогоднюю ночь был. Украина лжёт о состоянии своей энергосистемы

Силовые структуры » Министерство обороны

Новогодние ракетные удары ВКС РФ по Украине имели цель уничтожение баз производства и хранения БПЛА и оказали на киевский режим психологическое давление.

Свет в Киеве в новогоднюю ночь был. Украина лжёт о состоянии своей энергосистемы

31 декабря ВКС РФ работали не по энергетической инфраструктуре Украины

Как сообщил 1 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года "нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), применяемых для совершения террористических атак против РФ". Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.

Ничего не говорится о поражении гостиницы "Алфавито" в Киеве, значит, это украинская противоракета "охотилась" на иностранных советников.

Сказка о поражении украинской энергосистемы

То есть новогодние удары по объектам в Киевской, Запорожской, Николаевской, Житомирской, Тернопольской, Харьковской областях были за городской агломерацией, что дало возможность киевскому режиму разгонять несколько ложных посылов.

  • что много было ракет и дронов и все сбили. Было и фото импортной зенитной ракеты упавшей в Киеве, которую пытались выдать за сбитую российскую ракету;
  • что наносились удары по энергосистеме, и потери оказались очень "болезненными". Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины получила "беспрецедентные повреждения" и что на полное восстановление энергосистемы могут уйти годы.

Зачем киевский режим лжёт

"Мы конечно не специалисты и не энергетики, но вчера (на Новый год — ред.) по всему Киеву свет был, а значит ничего не уничтожено, просто дали людям на Новый год посмотреть фюрера по телевизору вместо того, чтобы толкать электроэнергию за бугор, как обычно. А нам рассказывают, что электричества нема. Ну и скулят на донатики со всего мира", — пишет киевлянин в ТГ-канале "Открытая Украина".

В Одессе и Одесской области тоже уверены, что власти крадут их свет, заявляя, что самая катастрофическая ситуация с электричеством в этом регионе.

Канал "Типичная Одесса" пишет, что свет в Одессе выключают до ударов, а между тем, электричество бесперебойно идёт в Румынию и Молдавию. Объясняется это наказанием одесских "ватников". Есть также задача отловить оставшихся мужчин в "пунктах незламности", в которые людей и направляют.

"Нашими "халамидниками из Львова-Киева" принято окончательное решение касательно того, как будет "не обеспечено" наше населения электроэнергией. Западный пастух тыкнул и озвучил, что никаких трансформаторов, подстанций для обеспечения "смертного населения не будет", подчёркивает "Типичная Одесса".

Цели ракетных ударов ВКС РФ стали разнообразнее и хитрее

Удары ВКС РФ участились, перед праздниками их было три: 28, 29 и 31 декабря. Удар 28 декабря был по военным складам ВСУ, 29 декабря — по системе военного управления, заводам и железной дороге. Остановлены ремонт и производство военной техники и боеприпасов, а также "прекращена переброска резервов ВСУ из западных украинских регионов".

"В результате нарушения железнодорожных перевозок иностранное вооружение, поставленное для ВСУ, заблокировано в тыловых районах", — доложил Конашенков.

Удар 31 декабря был нанесён, очевидно, не только с целью уничтожения баз БПЛА, но и оказания психологического давления на Киевский режим, чтобы там не посмели испортить праздник в российских регионах.

Путин оставил планы договориться с врагом

Судя по новогоднему обращению президента РФ Владимира Путина, он оставил мысли о возможности договориться с врагом.

"Прежний подход к СВО, когда профессионалы, армия воюют, а страна живет, в общем, как обычно, отвергнут. Всем органам власти и всем гражданам подан ясный сигнал, — теперь должно быть "всё для фронта! Всё для победы!", — пишет в своём ТГ-канале политолог Сергей Марков.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сергей марков владимир путин игорь конашенков
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