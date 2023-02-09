В Харьковской области решено начать незаметную эвакуацию населения

После того, как ВКС РФ нанесли удары по Харьковскому заводу БПЛА, в администрации Харьковской области началась паника в связи с возможным наступлением ВС РФ. Объявлена "незаметная эвакуация".

В Харьковской области обсудили эвакуацию в связи с наступлением ВС РФ

По информации Telegram-канала "Харькiв! Харьков!", в понедельник глава администрации Харьковской области Олег Синегубов провёл большое совещание с участием силовиков и начальников городских военных администраций.

Повестка дня — "паника среди населения региона из-за ожидаемого повторного вторжения России". Собравшимся чиновникам предписано "эвакуацию проводить незаметно, дать интервью с опровержением скорого оставления ранее отвоёванных городов". Контроль за выполнением возложен на местное управление СБУ.

"С нашей точки зрения, так себе решение. Ведь если возвращаться к событиям 24 февраля 2022 года, то УСБУ всем составом эвакуировалось в первую очередь", — пишет канал.

Этот же источник сообщает, что власти вывозят дорогостоящее медицинское оборудование "на безопасные территории", в связи с чем жители не могут получить диагностическую помощь. Наблюдается огромный дефицит медицинских кадров — вакантно 60% должностей врачей, хирургов, анестезиологов и УЗИ-специалистов .

"Фронт не то что бы рухнул, но если через месяц Изюм будет ещё наш, то это будет удачнейшая удача", — пишет Telegram-канал IНIЙ.

Русский город Харьков ждёт русских

О настроениях в Харькове рассказывает харьковчанка Катя. Она отвечает националистке Фарион.

"Я вам не Катря, и живу я в русском городе. А если вы не согласны, то у меня тоже есть к вам вопросы. С каких это пор русские люди, которые веками жили, строили дома, заводы, дороги, занимались земледелием на своей земле стали оккупантами? А те, кто стали запрещать разговаривать на русском, стали освободителями?" — спрашивает девушка.

Сначала российская армия вернёт Купянск

Российские Telegram-каналы пишут, что наступление идёт на Купянск (оттуда ВС РФ ранее с позором отступили), бои идут у населённого пункта Берестовое. Наносятся удары по объектам ВСУ в Удах, Липцах, Волчанске, Амбарном и Старице неподалеку от границы с Россией.

Как пишет ТАСС, со ссылкой на источник, штаб 14-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины и националисты из "Кракена" (запрещён в РФ) покидают окрестности Купянска. Также в Харьков эвакуируются представители подконтрольной Киеву администрации.

Американский "Институт изучения войны" указывает, что кадры с геолокацией подтвердили присутствие российских войск в районе Двуречной Купянского района в 138 км от Харькова.

Если удастся вернуть утерянные Купянск, Изюм и Балаклею, то можно будет нанести удар с фланга по Славянску и Краматорску. Также возвращение Купянска восстановит одну из главных артерий железнодорожного снабжения российской армии.

Киев ждёт масштабного наступления РФ

Foreign Policy рассказывает, что долгожданное российское наступление уже началось и, как ожидается, ускорится по мере приближения первой годовщины СВО.

"В ближайшие 10 дней мы ожидаем новое масштабное наступление России", — пишут журналисты.

Они приводят данные, что, по оценкам украинских военных, у России уже есть 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 реактивных систем залпового огня, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолётов, готовых к новой волне атак.

Украинское Минобороны в сводке на 9 февраля информирует, что резко активизировались обстрелы северных районов Украины в Черниговской и Харьковской областях. Удары были более чем в 40 населённых пунктах.

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