Граница в Брянской области оказалась прозрачной для террористов. Кто виноват?

5:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

Террористический акт на территории Брянской области осуществлён после того как власти доложили, что граница на замке. Между тем, террористы вошли и вышли незамеченными.

Власти доложили о готовности противодействовать террористам

9 февраля брянские власти доложили, что работы по укреплению государственной границы на территории Брянской области завершены. "Работа, проведенная по строительству защитных сооружений и опорных пунктов, получила высокую оценку командования Вооруженных сил РФ", — написал губернатор Александр Богомаз в своем Тelegram-канале.

В области сохраняется бессрочный " жёлтый" (то есть высокий) режим террористической угрозы. Власти сообщили, что "правоохранители, органы государственной власти и местного самоуправления принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения".

То есть пограничники ФСБ должны были сработать совместно с Минобороны и ликвидировать группу террористов. Но этого не произошло, в течение 3 часов страна была во власти слухов, никто чётко даже не мог доложить обстановку.

Это означает, что группа террористов прошла через границу незамеченной, впрочем как и вышла. Это в свою очередь говорит либо о преступной халатности — погибли граждане, ранен ребёнок, либо о преступлении в виде пособничества. В любом случае, доказано, что граница с Украиной прозрачна.

А если бы повторился Беслан?

Второй урок. Вспомним подсознательный ужас у каждого гражданина РФ после Будёновска, Беслана, взрывов многоэтажек в Москве и других городах. Потребовалось более десяти лет, чтобы справится с шоком и ликвидировать угрозу. Кстати, дело не шло, пока не подключился Ахмат Кадыров, а потом и его сын — то есть сами чеченцы.

Представим последствия, если бы с Украины сегодня зашли не 45 террористов, а кратно больше. И если бы, действительно, был обстрелян автобус с детьми и взяты многочисленные заложники, как сообщалось утром. Террористы могли бы удерживать село или два села несколько дней, были бы жертвы, что разом бы обрушило рейтинги власти, а то и спровоцировало протесты.

Реакция президента Владимира Путина сегодня была следующей: "мы их дожмём". То есть резких последствий теракт (так его определил сам Путин) со стороны Украины не вызовет. Несомненно, пройдёт проверка в пограничных войсках, надеемся, что будут сделаны выводы.

Рамзан Кадыров советует отвечать предельно жёстко

Но есть и другие предложения по реагированию на объявленную террористическую войну, а не на "выходку малой группы неонацистов". И уж кого-кого, а главу Чеченской Республики надо бы послушать.

Рамзан Кадыров предложил разобраться со всеми участниками теракта "самым суровым образом, максимально жёстко и даже жестоко". То есть стрелять на поражение. Также — привлечь к ответу их семьи.

"Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят", — написал глава Чечни в Telegram.

Также он считает, что надо принять ответные меры в отношении Киева — "разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению".

"Не надо церемониться. Дальше это уже война без правил, которая развязана и навязана нам дьявольским режимом Украины", — написал Кадыров.

На территорию Брянской области через границу с Украиной утром 2 марта проникла диверсионная группа численностью до 50 человек, как выяснилось, из неонацистской группировки аналогичной гитлеровской РОА. Группа разделилась по двум направлениям — одна ушла на село Любечаны, а вторая — в Сушаны Климовского района. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль "Нива". В результате погибли два мирных жителя и ранен 10-летний ребенок.

ФСБ доложила около 17 часов мск, что ситуация "в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов, проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование".

Члены террористической группировки имеют российские паспорта, но воевали в составе ВСУ. Украинские источники говорят о том, что акция спланирована ГУР Украины, и была на на 90% информационного характера — имела задачу показать уязвимость границ сразу после коллегии ФСБ, посеять панику, показать Западу, что ситуацию в РФ можно раскачать.

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