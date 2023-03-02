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Любовь Степушова

Граница в Брянской области оказалась прозрачной для террористов. Кто виноват?

5:21
Силовые структуры » ФСБ

Террористический акт на территории Брянской области осуществлён после того как власти доложили, что граница на замке. Между тем, террористы вошли и вышли незамеченными.

Граница в Брянской области оказалась прозрачной для террористов. Кто виноват?

Власти доложили о готовности противодействовать террористам

9 февраля брянские власти доложили, что работы по укреплению государственной границы на территории Брянской области завершены. "Работа, проведенная по строительству защитных сооружений и опорных пунктов, получила высокую оценку командования Вооруженных сил РФ", — написал губернатор Александр Богомаз в своем Тelegram-канале.

В области сохраняется бессрочный " жёлтый" (то есть высокий) режим террористической угрозы. Власти сообщили, что "правоохранители, органы государственной власти и местного самоуправления принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения".

То есть пограничники ФСБ должны были сработать совместно с Минобороны и ликвидировать группу террористов. Но этого не произошло, в течение 3 часов страна была во власти слухов, никто чётко даже не мог доложить обстановку.

Это означает, что группа террористов прошла через границу незамеченной, впрочем как и вышла. Это в свою очередь говорит либо о преступной халатности — погибли граждане, ранен ребёнок, либо о преступлении в виде пособничества. В любом случае, доказано, что граница с Украиной прозрачна.

А если бы повторился Беслан?

Второй урок. Вспомним подсознательный ужас у каждого гражданина РФ после Будёновска, Беслана, взрывов многоэтажек в Москве и других городах. Потребовалось более десяти лет, чтобы справится с шоком и ликвидировать угрозу. Кстати, дело не шло, пока не подключился Ахмат Кадыров, а потом и его сын — то есть сами чеченцы.

Представим последствия, если бы с Украины сегодня зашли не 45 террористов, а кратно больше. И если бы, действительно, был обстрелян автобус с детьми и взяты многочисленные заложники, как сообщалось утром. Террористы могли бы удерживать село или два села несколько дней, были бы жертвы, что разом бы обрушило рейтинги власти, а то и спровоцировало протесты.

Реакция президента Владимира Путина сегодня была следующей: "мы их дожмём". То есть резких последствий теракт (так его определил сам Путин) со стороны Украины не вызовет. Несомненно, пройдёт проверка в пограничных войсках, надеемся, что будут сделаны выводы.

Рамзан Кадыров советует отвечать предельно жёстко

Но есть и другие предложения по реагированию на объявленную террористическую войну, а не на "выходку малой группы неонацистов". И уж кого-кого, а главу Чеченской Республики надо бы послушать.

Рамзан Кадыров предложил разобраться со всеми участниками теракта "самым суровым образом, максимально жёстко и даже жестоко". То есть стрелять на поражение. Также — привлечь к ответу их семьи.

"Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят", — написал глава Чечни в Telegram.

Также он считает, что надо принять ответные меры в отношении Киева — "разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению".

"Не надо церемониться. Дальше это уже война без правил, которая развязана и навязана нам дьявольским режимом Украины", — написал Кадыров.

На территорию Брянской области через границу с Украиной утром 2 марта проникла диверсионная группа численностью до 50 человек, как выяснилось, из неонацистской группировки аналогичной гитлеровской РОА. Группа разделилась по двум направлениям — одна ушла на село Любечаны, а вторая — в Сушаны Климовского района. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль "Нива". В результате погибли два мирных жителя и ранен 10-летний ребенок.

ФСБ доложила около 17 часов мск, что ситуация "в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов, проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование".

Члены террористической группировки имеют российские паспорта, но воевали в составе ВСУ. Украинские источники говорят о том, что акция спланирована ГУР Украины, и была на на 90% информационного характера — имела задачу показать уязвимость границ сразу после коллегии ФСБ, посеять панику, показать Западу, что ситуацию в РФ можно раскачать.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы теракт минобороны рамзан кадыров владимир путин брянская область
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