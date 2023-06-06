Разрушение плотины Каховской ГЭС: версии, причины, последствия

6:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Событие дня — разрушение плотины Каховской ГЭС. Пока идут поиски виноватых. Специалисты считают, что катастрофы для территорий ниже по течению Днепра быть не может в принципе.

Фото: wikimedia.com

Разрушение пролётов плотины произошло ночью. Как сообщили ТАСС экстренные службы Херсонской области, разрушилась уже половина пролетов Каховской ГЭС, обрушение продолжается.

Версии обрушения пролётов Каховской ГЭС

Судя по характеру разрушений, плотина была подорвана заложенным внутри плотины большим нарядом взрывчатки, делает вывод Telegram-канал "Милитарист". Разрушение Каховской ГЭС стало следствием последовательных ударов по ней со стороны Украины, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он объявил эвакуацию жителей подтопленных районов. Разрушилась сама, так как ранее была полуразрушена ударами ВСУ, когда в Херсоне были ВС РФ. Пролёты просто не выдержали — сопротивлению материалов наступил предел .

По данным глава правительства Херсонской области Андрея Алексеенко в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. При этом он отметил, что крупным населенным пунктам угрозы нет.

Эксперты отвергают катастрофу для региона

Компетентные службы региона информируют, что вода продолжает подниматься до 10 метров в Новой Каховке, 8-ми метров в Днепрянах, 5,3 метра — в Корсунке.

Уровень воды продержится около 72 часов, затем вода начнет спадать, грубо говоря, уйдёт в Чёрное море и в грунт.

Как объясняют эксперты, территория за плотиной — это тихий равнинный участок, переходящий в дельту, где фантастические сценарии с затоплением в 5 метров и скоростью воды 25 км/час невозможны в принципе, потому что для этого надо уничтожить земляную дамбу Каховской ГЭС. А это невозможно — она строилась в СССР с учетом ядерных ударов. Повредить все затворы водосливной плотины ракетами можно только частично.

Отметим, что удары или подрывы документально пока не подтверждены, хотя плотина находится под видеоконтролем с обеих сторон.

Если же плотине помогли разрушиться, то украинской стороне это гораздо выгоднее, так как зона затопления левого — российского берега, гораздо больше:

Причины для Киева могут быть следующими:

создать медиаповод для дальнейших санкций против РФ и помощи НАТО ВСУ. В этот контекст ложится вчера закончившийся визит на Украину министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли . Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уже заявил, что "действия России несут угрозу Запорожской АЭС", а советник главы офиса президента Дарья Заривна отметила, что "подрыв Каховской ГЭС чреват резким опреснением Чёрного моря". Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что шокирован атакой на Каховскую ГЭС, возложил ответственность за неё на Россию и назвал произошедшее "военным преступлением";

. Глава офиса президента Украины уже заявил, что "действия России несут угрозу Запорожской АЭС", а советник главы офиса президента отметила, что "подрыв Каховской ГЭС чреват резким опреснением Чёрного моря". Глава Евросовета подчеркнул, что шокирован атакой на Каховскую ГЭС, возложил ответственность за неё на Россию и назвал произошедшее "военным преступлением"; купировать российский контрудар в Херсонской области;

затопить российские оборонительные сооружения и самим наступать, когда Днепр обмелеет — выше по течению.

лишить воды Крым летом;

сместить акцент с захлебнувшегося контрнаступления ВСУ 4-5 июня.

Сомнительно, чтобы российская армия сама себя решила утопить и заодно оставить ЗАЭС и Крым без воды. Опять же, скоро уровень реки вниз по течению должен восстановиться, так что, если это и помешает наступлению ВСУ, то временно.

Угроза ЗАЭС

Разрушение задвижек Каховской ГЭС в Херсонской области никак не повлияет на функционирование Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Он пояснил, что специалисты компенсируют снижение уровня Каховского водохранилища "другими техническими способами".

МАГАТЭ подтвердило версию РФ: "Инспекторы агентства внимательно следят за ситуацией на Запорожской АЭС. Пока нет опасений относительно непосредственной ядерной опасности".

Угроза наполнению Северо-Крымского канала

Есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, но питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале, заявил губернатор Крыма Сергей Аксёнов.

По словам Леонтьева, угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала нет, так как головная станция Северо-Крымского находится выше плотины.

Обстановка на фронте не в пользу ВСУ

Наступление ВСУ, начатое 4 июня, захлебнулось, сообщило Минобороны РФ. Новейшие 28-я и 31-я механизированные бригады украинской армии, прошедшие подготовку в НАТО, потеряли около 400 человек личного состава и около 70 единиц техники. Со вчерашнего дня потери превысили более 800 человек, потери в технике тоже велики, но пока документально не подтверждены.

Российские войска продолжают наносить авиаудары, в том числе, планирующими бомбами и РСЗО. Ночью произведены пуски крылатых ракет с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, находящихся над Каспийским морем, в том числе, по украинским авиабазам на Днепропетровской и Полтавской областях. Были также нанесены массированные удары по перевозкам и местам хранения поставок НАТО в тылу.

Восстановлен контроль над Новодонецким под Великой Новосёлкой. Один из командиров батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил в Telegram, что ВСУ по состоянию на это утро ВСУ сами вышли из Новодонецкого, сочтя свое положение там "невыгодным". И "на текущий момент контроль за населённым пунктом нами восстановлен".

"Потери с нашей стороны оказались значительно меньшими, чем могли быть при таком агрессивном натиске. Отечественная связь отработала надежно, импортную уложили сразу. Сегодня обстановка на уровне привычного фона, — видимо, идёт перегруппировка", пишет Ходаковский.

Под Артёмовском ВСУ атаковали в районе Соледара, Клещеевки и Берховки. В результате завязались тяжелые бои, ВС РФ удержали позиции.

Читайте по теме: Жребий брошен: ВСУ наступают. Основные события впереди

Следующая цель ВС РФ — Харьковская область. Идёт наступление на Купянск

Российская армия возвращается к советским истокам для взятия Киева