Событие дня — разрушение плотины Каховской ГЭС. Пока идут поиски виноватых. Специалисты считают, что катастрофы для территорий ниже по течению Днепра быть не может в принципе.
Разрушение пролётов плотины произошло ночью. Как сообщили ТАСС экстренные службы Херсонской области, разрушилась уже половина пролетов Каховской ГЭС, обрушение продолжается.
По данным глава правительства Херсонской области Андрея Алексеенко в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. При этом он отметил, что крупным населенным пунктам угрозы нет.
Компетентные службы региона информируют, что вода продолжает подниматься до 10 метров в Новой Каховке, 8-ми метров в Днепрянах, 5,3 метра — в Корсунке.
Уровень воды продержится около 72 часов, затем вода начнет спадать, грубо говоря, уйдёт в Чёрное море и в грунт.
Как объясняют эксперты, территория за плотиной — это тихий равнинный участок, переходящий в дельту, где фантастические сценарии с затоплением в 5 метров и скоростью воды 25 км/час невозможны в принципе, потому что для этого надо уничтожить земляную дамбу Каховской ГЭС. А это невозможно — она строилась в СССР с учетом ядерных ударов. Повредить все затворы водосливной плотины ракетами можно только частично.
Отметим, что удары или подрывы документально пока не подтверждены, хотя плотина находится под видеоконтролем с обеих сторон.
Если же плотине помогли разрушиться, то украинской стороне это гораздо выгоднее, так как зона затопления левого — российского берега, гораздо больше:
Причины для Киева могут быть следующими:
Сомнительно, чтобы российская армия сама себя решила утопить и заодно оставить ЗАЭС и Крым без воды. Опять же, скоро уровень реки вниз по течению должен восстановиться, так что, если это и помешает наступлению ВСУ, то временно.
Разрушение задвижек Каховской ГЭС в Херсонской области никак не повлияет на функционирование Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Он пояснил, что специалисты компенсируют снижение уровня Каховского водохранилища "другими техническими способами".
МАГАТЭ подтвердило версию РФ: "Инспекторы агентства внимательно следят за ситуацией на Запорожской АЭС. Пока нет опасений относительно непосредственной ядерной опасности".
Есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, но питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале, заявил губернатор Крыма Сергей Аксёнов.
По словам Леонтьева, угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала нет, так как головная станция Северо-Крымского находится выше плотины.
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