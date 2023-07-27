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Любовь Степушова

У страха глаза велики: ВКС России перешли на дневные удары по ВСУ

3:28
Силовые структуры » Военные новости

ВКС РФ перешли на дневные массированные удары по военным объектам на Украине. Это давно надо было сделать для устрашения противника.

У страха глаза велики: ВКС России перешли на дневные удары по ВСУ
Фото: Военные и коммерческие технологии

Новое в тактике ударов ВКС РФ

26 июля крупномасштабный ракетный удар ВКС РФ был нацелен на тыловые аэродромы, пункты управления ВСУ и Одесский порт.

Ракеты, в том числе, гиперзвуковые "Кинжал" запускались со стратегических ракетоносцев Ту-95МС и истребителей МиГ-31К в дневное время и достигли целей около 19 часов вечера МСК.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат сообщил о новой российской тактике — в небе над Львовской областью ракеты развернулись на 180 градусов и ударили по аэродрому Староконстантиново в Хмельницкой области. Очевидно, что таким образом маскируется замысел удара.

Аэродром Староконстантиново был поражён дополнительно второй волной — БПЛА "Герань". Важность этого объекта, как цели, состоит в том, что откуда взлетают украинские Су-24 и атакуют ракетами Storm Shadow российские территории.

Повторный удар — тоже новое в тактике. Предположительно, была проведена оценка нанесённого ущерба с помощью спутниковой разведки и принято решение нанести удар по непоражённым целям. Если это так, то Россия начала устранять недостатки первичной разведки и наносить удары более точно и эффективно.

По данным некоторых Telegram-каналов, 26 июля также были поражены цели на аэродромах Озёрное в Житомирской области и в Кировоградской области. А также подземные штабы управления в Киевской и Львовской областях.

Запад предупреждён — никаких F-16

Удары по аэродромам также наносились превентивно, чтобы сделать их непригодными для использования в случае передачи ВСУ западных истребителей F-16.

В НАТО пока размышляют над поставками. Теперь, возможно, откажутся, так как использование аэродромов вне территории Украины приведёт к неконтролируемой эскалации военного конфликта. Если же альянс решится, то американским истребителям с дальних аэродромов потребуется больше времени для полёта к целям, что облегчит задачу их поражения с использованием новейших российских систем ПВО С-400 и С-500.

РФ системно выводит из строя портовую структуру Украины

Также в среду, согласно украинским данным, был нанесён ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы ракетами "Калибр" из акватории Чёрного моря. Киев признал попадание в одно из административных зданий порта и грузовой терминал.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти Украины, российские авиаудары повредили 26 объектов украинской портовой инфраструктуры и пять гражданских судов в течение последних девяти дней после теракта на Крымском мосту.

27 июля утром зарегистрирован  новый массовый взлет российских самолетов с ракетами. Это ещё раз подтверждает, что российским командованием подготовлено системное решение, чтобы разрушить замыслы противника, подготовить к исполнению свои и показать Киеву бесполезность сопротивления.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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