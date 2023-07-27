У страха глаза велики: ВКС России перешли на дневные удары по ВСУ

3:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВКС РФ перешли на дневные массированные удары по военным объектам на Украине. Это давно надо было сделать для устрашения противника.

Фото: Военные и коммерческие технологии

Новое в тактике ударов ВКС РФ

26 июля крупномасштабный ракетный удар ВКС РФ был нацелен на тыловые аэродромы, пункты управления ВСУ и Одесский порт.

Ракеты, в том числе, гиперзвуковые "Кинжал" запускались со стратегических ракетоносцев Ту-95МС и истребителей МиГ-31К в дневное время и достигли целей около 19 часов вечера МСК.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат сообщил о новой российской тактике — в небе над Львовской областью ракеты развернулись на 180 градусов и ударили по аэродрому Староконстантиново в Хмельницкой области. Очевидно, что таким образом маскируется замысел удара.

Аэродром Староконстантиново был поражён дополнительно второй волной — БПЛА "Герань". Важность этого объекта, как цели, состоит в том, что откуда взлетают украинские Су-24 и атакуют ракетами Storm Shadow российские территории.

Повторный удар — тоже новое в тактике. Предположительно, была проведена оценка нанесённого ущерба с помощью спутниковой разведки и принято решение нанести удар по непоражённым целям. Если это так, то Россия начала устранять недостатки первичной разведки и наносить удары более точно и эффективно.

По данным некоторых Telegram-каналов, 26 июля также были поражены цели на аэродромах Озёрное в Житомирской области и в Кировоградской области. А также подземные штабы управления в Киевской и Львовской областях.

Запад предупреждён — никаких F-16

Удары по аэродромам также наносились превентивно, чтобы сделать их непригодными для использования в случае передачи ВСУ западных истребителей F-16.

В НАТО пока размышляют над поставками. Теперь, возможно, откажутся, так как использование аэродромов вне территории Украины приведёт к неконтролируемой эскалации военного конфликта. Если же альянс решится, то американским истребителям с дальних аэродромов потребуется больше времени для полёта к целям, что облегчит задачу их поражения с использованием новейших российских систем ПВО С-400 и С-500.

РФ системно выводит из строя портовую структуру Украины

Также в среду, согласно украинским данным, был нанесён ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы ракетами "Калибр" из акватории Чёрного моря. Киев признал попадание в одно из административных зданий порта и грузовой терминал.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти Украины, российские авиаудары повредили 26 объектов украинской портовой инфраструктуры и пять гражданских судов в течение последних девяти дней после теракта на Крымском мосту.

27 июля утром зарегистрирован новый массовый взлет российских самолетов с ракетами. Это ещё раз подтверждает, что российским командованием подготовлено системное решение, чтобы разрушить замыслы противника, подготовить к исполнению свои и показать Киеву бесполезность сопротивления.

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