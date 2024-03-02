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Любовь Степушова
ВСУ деградируют, ставя во главу угла фактор личной лояльности главкому Сырскому

Главком ВСУ Сырский начал чистку командного состава. Остановит ли это обвал фронта?

Силовые структуры » Военные новости

Кризис управления в ВСУ нарастает. Главком Александр Сырский вступил в конфликт со средним звеном командования ВСУ.

Главком ВСУ Сырский начал чистку командного состава. Остановит ли это обвал фронта?
Фото: mil.gov.ua by МО Украины is licensed under public domain

Сырский разобрался с бригадным руководством ВСУ под Авдеевкой

Сырский приехал на Авдеевское направление и за три дня разобрался, почему "командование ряда украинских бригад" не справляется с задачей управления и удержания позиций.

Главком ВСУ пишет в Telegram, что при одинаковых показателях укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать "вражеские атаки" и держать позиции, а другим нет. По мнению генерала, "некоторые командиры не владеют обстановкой, а их действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных".

Поэтому Сырский был "вынужден принимать кадровые решения", то есть увольнять неугодных. В позитив себе он ставит замену одной бригады на переднем крае после двух лет непрерывных боев и перемещение в тыл для восстановления боеспособности. Речь идёт о разгромленной 110-ой бригаде ВСУ.

Фактор личной лояльности Сырскому поставлен во главу угла

Украинские источники сообщают, что устраняются командиры, которые недовольны назначением Сырского и даже направили письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть экс-главкома Валерия Залужного, чтобы "остановить обвал фронта".

Также есть информация, что приказы нового главкома многие командиры игнорируют, считая, что он просто выслуживается перед "офисными" не жалея солдат. Действительно, Сырский известен как "генерал 200", "мясник" и откровенный лгун, когда сообщил о том, что "мы отошли из Авдеевки на более выгодные позиции".

Русские всё идут и идут, и где эти "более выгодные" позиции?, — спрашивают в украинских пабликах.

Чистки в армии имеют целью переложить ответственность за неудачи на фронте с себя на других и обеспечить лояльных командиров. Но фактор личной лояльности в главе угла может дорого обойтись ВСУ. Зеленский, назначив Сырского, запустил серию поражений ВСУ и недовольство в армии.

Сырский не сможет остановить российскую военную машину

Сейчас наступил решающий момент для нового главкома, он должен остановить наступление ВС РФ. Он кидает и кидает резервы с других направлений. Но это последние качественные резервы.

Два года СВО уничтожили в ВСУ профессионалов. Оставшиеся единицы неспособны научить набранных по мобилизации не убегать с позиций при виде танка и не выходить из населённого пункта после прилетов ФАБа. Налицо деградация ВСУ, и она валит снежным комом. Причём саботирует решения руководства не только армия, а вся страна: кто бежит, кто скрывается, кто даёт взятки. Выяснилось, что треть военнослужащих которые якобы должны быть "на нуле", не принимает участия в боевых действиях, а находится где-то в другом месте.

Пессимизм среди Украины и её союзников растёт, поскольку российские войска захватывают инициативу на линии фронта. Наступление ВС РФ на Авдеевском направлении продолжается. Уже освобождены Ласточкино, Северное (в котором был сильнейший укрепрайон), Бердычи, Тоненькое. Назревает взятие Орловки, после чего ВСУ гарантировано покинут Семёновку.

Причина такого быстрого оперативного продвижения ВС РФ не только в колоссальных потерях ВСУ и бездарном командовании Сырского, но и в слабых укреплениях второй линии обороны у Украины, которой, по сути, нет. Оказывается Сырский, будучи командующим сухопутных войск не навел порядок с инженерной работой.

Но главное, командиры и бойцы ВС РФ оказались намного более обучаемыми, грамотными, идейно подкованными. Ни Сырский, ни Залужный, ни кто-то ещё не способны остановить заработавшую военную машину РФ.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу валерий залужный владимир зеленский
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