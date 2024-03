ВСУ деградируют, ставя во главу угла фактор личной лояльности главкому Сырскому

Кризис управления в ВСУ нарастает. Главком Александр Сырский вступил в конфликт со средним звеном командования ВСУ.

Фото: mil.gov.ua by МО Украины is licensed under public domain