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Автор Редакция military.pravda.ru

CNN: Поставки С-400 в Турцию - это драма, за которой наблюдает Кремль

Силовые структуры » Министерство обороны print

Турция — член блока НАТО, который предназначен противодействовать России. Поэтому покупать у нее оружие означает "вбивать клин" в этот важный западный институт. Разворачивается "драма", за которой отстраненно наблюдает Кремль. 


Путин: Кроме С-400 есть и другие проекты по поставке в Турцию продукции военного назначения / Новости от 08.04.2019 18:01

Об этом пишет CNN. Напомним, что в пятницу в Анкару прибыла первая партия ракетной системы ПВО российского производства С-400. По данным агентства Anadolu первый груз, состоящий из компонентов С-400, доставлен на авиабазу "Мюртед". Контракт на поставку четырех дивизионов российских ЗРК в Турцию на сумму около $2,5 млрд был подписан в декабре 2017 года, что вызвало с самого начала резкое недовольство Вашингтона.

Анкаре пригрозили исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35. Правительство США опасается, что установка российской системы в Турции может поставить под угрозу безопасность F-35, при этом Турция сама участвует в производстве нового истребителя и заказала 116 самолетов.

По сообщениям турецких СМИ, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу неоднократно заявлял, что система будет использоваться только в чрезвычайных ситуациях. Газета Cumhuriyet ранее заявляла, что С-400 будет работать с независимым радаром, а не с сетью противовоздушной обороны НАТО.

В апреле вице-президент Майк Пенс предупредил, что исключение Турции из совместной программы F-35 "нанесет ущерб не только оборонному потенциалу Турции, но многим турецким производителям компонентов, участвующим в этой программе".

Чавушоглу в ответ заявил, что Турция уже инвестировала "1,2 миллиарда долларов, и еще 2,3 миллиарда долларов находятся в процессе инвестирования, и Анкара фактически выполнила все обязательства как одна из стран, участвующих в программе (F-35)". То есть, он намекал, что выкинуть Турцию из проекта без судебных и коммерческих издержек не получится.

Тем не менее, американцы ищут замену 900 нименованиям деталей, которые делают турки для F-35. Пентагон активно работает с Lockheed Martin иа Pratt & Whitney чтобы найти альтернативные источники производства и поставок.

После саммита G20 в Осаке президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал ему не вводить санкции, которые регулируются законом CAATSA, запрещающим работу с российскими оборонными предприятиями.

В США и Европе покупка российских ракет рассматривается как предательство Турцией совместных интересов по сдерживанию России. Как пишет CNN, важно, что миссия НАТО с самого начала состоит в том, чтобы защищать другие государства-члены от "российского посягательства". Как при этом может ключевой член НАТО ( Турция обладает второй по величине армией блока) покупать российскую военную техник?  Это "может оказаться за гранью приемлемости для многих членов НАТО", указывает газета.

"Но, похоже, Эрдоган считает, что он будет в выигрыше от игры Москвы против Брюсселя и Вашингтона и ему не грозит "потенциальный выход из крупнейшего в мире военного альянса". Кремль при этом "в значительной степени отошел от драмы в пятницу, наблюдая за тем, как в этот важный западный институт вбивают клин", уверена CNN.

 Читайте по теме: Турция разместит ЗРК С-400 на границе с Сирией

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G20: Трамп предложил Эрдогану укреплять НАТО, а не покупать у РФ С-400

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