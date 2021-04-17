К чему привела геополитическая нерешительность России

Сегодня многие упрекают Россию в отсутствии твердой позиции там, где нужно отстаивать свои национальные и геополитические интересы. И именно поэтому наши сателлиты, которые изначально смотрели на Москву, открыв рот, становятся все более и более самостийными.

Своим мнением по этому вопросу в студии программы "Точка зрения" с главредом издания Инной Новиковой поделился главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

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— У России длинная история, и всегда удавалось вернуть утраченные позиции…

— Здесь не могу согласиться. Да, у России длинная история. Но раньше, проиграв ту или иную войну, мы всегда могли восстановить былые позиции.

Последний пример этому — Советский Союз.

Отделались тем, что потеряли Финляндию и Польшу.

Но в 1945 году по результатам Потсдама и Ялты фактически Польша вошла в орбиту наших интересов как социалистическая страна, член Варшавского договора, продвинулись вперед, а Финляндия взяла на себя роль нейтральной страны, дружественной нам, и поставляла нам все, что мы просили. Мы взамен давали ей там тоже чего-то.

Распад СССР необратим

Страны бывшего постсоветского пространства становятся членами НАТО. Первые три страны — Литва, Латвия, Эстония. Мы их уже никогда не вернем. Война с НАТО означает ядерный конфликт с США. На это никто не пойдет. Это потерянные территории для нас.

Точно так же будет потерян целый ряд других постсоветских государств.

Да, Россия переживала разные эпохи. Но сейчас то, что происходит, — уже необратимый характер носит.

Мы не сможем уже путем геополитического влияния или военных действий вернуть то, что нам раньше принадлежало. Потому что здесь мы будем уже фактически стоять перед дилеммой: начать ядерную войну или нет.

И в этом трагизм ситуации.

Я в данном случае намеренно сгущаю краски только с одной целью:

пора понять, что надо действовать, создавать инфраструктуру влияния на постсоветском пространстве.

Мы все время как бы опаздываем или вкладывались не туда, куда стоило бы.

Финансировали Януковича, финансировали других президентов Украины за счет различного рода сделок с газом, кормили там толпу людей, которые нам обещали, что они приведут на Украине лояльные политические силы к власти.

А ведь на десятую часть этих денег могли бы создать русскую партию Украины, мы могли бы скупить все крупные украинские информационные каналы и холдинги и через информационную политику влиять уже на дальнейшее развитие ситуации на Украине.

Надо было создавать позиции влияния, как это делали американцы и англичане. А у нас был посол Черномырдин, потом Зурабов, которые доказали свой полный непрофессионализм.

На постсоветском пространстве должны работать послы — активно наступательно.

У нас только один такой посол Бабич в Минске.

Чем это все кончилось, помним. Его оттуда выперли, к сожалению. Мы пошли на поводу у Александра Григорьевича Лукашенко. А в результате процесс интеграции там же, где был и 10-15-20 лет назад.

— Да, это удивительно, как он меняет свои слова.



— Мы 20 лет это наблюдаем. При всем уважении к Лукашенко. Я к нему отношусь лично с глубоким уважением. Действительно талантливый политик, крепкий хозяйственник.

Еще раз говорю, что есть различные пути для того, чтобы склонять наши братские республики к тесной экономической и военно-политической интеграции с Россией.

Но время идет, мы позиции теряем. И получается, как сказал тот же самый Черномырдин:

"Хотелось как лучше, а получилось как всегда".

Наши потомки нам этого не простят.