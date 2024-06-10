Украинские F-16 с базированием в Румынии будут бомбить Россию КАБами

Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии

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Киев начал приучать Москву к мысли о том, что переданные ВСУ F-16 будут размещены на иностранных аэродромах. Над "красными линиями" РФ там давно откровенно смеются.

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Часть украинских F-16 будут базироваться в центрах обучения на Западе

Начальник авиации командования Воздушных сил Сергей Голубцов заявил в интервью западному СМИ, что часть из F-16, поставленных Украине, будет находиться не на её аэродромах.

По его словам, некоторые из них останутся в центрах, "где готовят наших пилотов и авиационный персонал". И это будет резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ. Вероятно, речь идёт об аэродромах в Румынии и Дании (в Польше нет центра).

"То есть для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определённое количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут. Будет больше пилотов — будет больше самолетов на Украине", — заявил Голубцов.

Легенда с использованием аэродрома подскока, на котором якобы есть F-16

Глава военного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов прокомментировал, что самолеты F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут "законной целью для ВС РФ, если будут участвовать в боевых вылетах".

Деление вылетов на боевые и небоевые — опасное заблуждение. По мнению военного эксперта Бориса Рожина, "украинские F-16", вылетающие с территорий стран НАТО, могут совершать формальную посадку на любой аэродром подскока на Украине для легализации уже "украинского вылета".

"Скорее всего, первоначально противник постарается легализовать сам факт базирования "украинских F-16" на территории стран НАТО, а затем, если он не увидит существенной реакции со стороны России, произойдёт переход к опосредованному боевому применению с задействованием западных аэродромов", — сказал Рожин в интервью RT.

Украине в принципе опасно хранить самолеты на собственных аэродромах, так как за ними будут охотиться и в скором времени уничтожат. Поэтому цель информации от Голубцова — постепенно приучить руководство в Москве к мысли о западных аэродромах базирования.

Под F-16 Украина делает свои корректируемые авиабомбы

Голубцов также сообщил, что сейчас на Украине идут работы по переоборудованию и созданию корректируемых авиабомб (КАБ) на базе свободнопадающих.

"Там есть некоторые конструктивные нюансы, нужно подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских", — заявил он.

Военный пожаловался, что ВВС Украины используют 100-300 высокоточных авиабомб в месяц, в то время как ВКС России — 3 тысячи в месяц.

Главная проблема Украины с КАБами — это наличие самолётов, которые способны их сбрасывать. Появятся F-16, и эта проблема уйдёт. Так стоит ли делить вылеты на боевые и небоевые?

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