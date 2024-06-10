Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
Украинские F-16 с базированием в Румынии будут бомбить Россию КАБами

Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии

3:22
Силовые структуры » Военные новости

Киев начал приучать Москву к мысли о том, что переданные ВСУ F-16 будут размещены на иностранных аэродромах. Над "красными линиями" РФ там давно откровенно смеются.

Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Часть украинских F-16 будут базироваться в центрах обучения на Западе

Начальник авиации командования Воздушных сил Сергей Голубцов заявил в интервью западному СМИ, что часть из F-16, поставленных Украине, будет находиться не на её аэродромах.

По его словам, некоторые из них останутся в центрах, "где готовят наших пилотов и авиационный персонал". И это будет резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ. Вероятно, речь идёт об аэродромах в Румынии и Дании (в Польше нет центра).

"То есть для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определённое количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут. Будет больше пилотов — будет больше самолетов на Украине", — заявил Голубцов.

Легенда с использованием аэродрома подскока, на котором якобы есть F-16

Глава военного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов прокомментировал, что самолеты F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут "законной целью для ВС РФ, если будут участвовать в боевых вылетах".

Деление вылетов на боевые и небоевые — опасное заблуждение. По мнению военного эксперта Бориса Рожина, "украинские F-16", вылетающие с территорий стран НАТО, могут совершать формальную посадку на любой аэродром подскока на Украине для легализации уже "украинского вылета".

"Скорее всего, первоначально противник постарается легализовать сам факт базирования "украинских F-16" на территории стран НАТО, а затем, если он не увидит существенной реакции со стороны России, произойдёт переход к опосредованному боевому применению с задействованием западных аэродромов", — сказал Рожин в интервью RT.

Украине в принципе опасно хранить самолеты на собственных аэродромах, так как за ними будут охотиться и в скором времени уничтожат. Поэтому цель информации от Голубцова — постепенно приучить руководство в Москве к мысли о западных аэродромах базирования.

Под F-16 Украина делает свои корректируемые авиабомбы

Голубцов также сообщил, что сейчас на Украине идут работы по переоборудованию и созданию корректируемых авиабомб (КАБ) на базе свободнопадающих.

"Там есть некоторые конструктивные нюансы, нужно подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских", — заявил он.

Военный пожаловался, что ВВС Украины используют 100-300 высокоточных авиабомб в месяц, в то время как ВКС России — 3 тысячи в месяц.

Главная проблема Украины с КАБами — это наличие самолётов, которые способны их сбрасывать. Появятся F-16, и эта проблема уйдёт. Так стоит ли делить вылеты на боевые и небоевые?

Читайте по теме:

SkyNews: Пентагон и ВСУ хвалятся дерзостью ударов по "старой" России

Дания разрешит использовать свои F-16 для ударов по территории России

ВКС РФ активно уничтожают базы для F-16 на Украине

Если вдруг СХЛЕСТНУТСЯ! F-16 против МиГ-29: вот кто сильнее
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы нато румыния
Обсудить
Новости Все >
США наврали, что сбили своим Patriot российский военный самолёт А-50
Лучшие туристические маршруты для пенсионеров в России
Иммунолог заявил, что говорить об эффективности противораковых вакцин еще рано
Готовим шоколадный пирог в микроволновке за 5 минут
Четыре продукта для домашнего ухода, которые способны заменить визит к косметологу
Дибров рассказал, как сохранить страсть в супружеских отношениях
Основные болезни огурцов и методы их лечения
Марш иноагентов Mary Kay, Avon, Oriflame
При заливе бензина АИ-92 турбомотор выйдет из строя
Эксперты ответили, как кошка будет мстить за обиду
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Подкормка лука золой зарядит на рост крупных луковиц
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии Любовь Степушова Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Поливаем огурцы правильно: рассказываем, как не допустить частых ошибок
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Последние материалы
Готовим шоколадный пирог в микроволновке за 5 минут
Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии
Четыре продукта для домашнего ухода, которые способны заменить визит к косметологу
Дибров рассказал, как сохранить страсть в супружеских отношениях
Основные болезни огурцов и методы их лечения
Марш иноагентов Mary Kay, Avon, Oriflame
При заливе бензина АИ-92 турбомотор выйдет из строя
Эксперты ответили, как кошка будет мстить за обиду
Роскачество советует сравнивать цены на ОСАГО, чтобы сэкономить на полисе
Канадский игрок "Динамо" Пакетт собирается получить российское гражданство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников