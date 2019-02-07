Журнал "ВПК" рассказал о ядерных "Пионерах" в 50 милях от США

Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов рассказал об обстоятельствах, побудивших в свое время США приступить к диалогу с Советским союзом, итогом которого стал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Желание начать с нами договариваться" появилось у американского руководства после размещения советских ракет РС — 10 "Пионер" на Чукотке, в 80 километрах от границы США. Об этом эксперт пишет в своей статье в журнале "Военно-промышленный курьер".
Инициатором прекращения действия ДРСМД стал Вашингтон. Поводом для такого шага называют российскую ракету 9М729, которая, по мнению Пентагона, не соответствует договору. Приглашение российского Министерства обороны осмотреть эту ракету и убедиться в ее соответствии договору представители стран НАТО проигнорировали.
О выходе из ДАСМД госсекретарь США Майк Помпео заявил 1 февраля. В тот же день Дональд Трамп предупредил, что не оставит без ответа "вызовы, которые бросает нам Россия в оборонной сфере".
На следующий день о приостановке договора сообщил и Владимир Путин. Россия не планирует размещать в других странах ракеты средней и меньшей дальности, если на такие же шаги не пойдут в НАТО, но Минобороны все-же начнет разработку таких ракет.
Источник фото: Минобороны РФ
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