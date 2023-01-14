Массированный удар ВКС РФ по объектам на Украине 14 января ПВО Украины пропустила. Разрушение многоквартирного дома в Днепропетровске, как отмечают очевидцы — произошло из-за взрыва внутри, и похоже на вторую Бучу.
14 января ВКС РФ нанесли два ракетных удара по объектам на Украине. Первый - утром, по объектам в Киеве и Харькове. Причём тревога даже не была объявлена. Это вызвало предположения, что удар нанесён роем БПЛА, либо гиперзвуковыми баллистическими ракетами.
Российские дроны ”Герань” ПВО ВСУ практически не видят, они чрезвычайно тихие и небольшие, а боевая часть БПЛА — всего 10-15 кг. И рой "Гераней" может нанести серьезный урон.
Третья версия говорит о том, что это могли быть ракеты 9М723 комплекса "Искандер", которые изготовлены по технологии стелс, летят по баллистической траектории и управляются по всей траектории полёта, поэтому способны обходить ПВО.
Также было несколько удачных обманных манёвров российских ракетных носителей: самолёты взлетали, корабли выходили в мое, но запусков не было. Таким образом, удалось получить информацию про ПВО и усыпить бдительность украинских расчетов.
Специалисты также указывают, что теперь ВКС РФ запускают большое число ложных целей и перед ударом отрабатывают по РЛС и ЗРК ВСУ, после чего идут уже удары по инфраструктуре.
Как бы то ни было, ПВО ВСУ не сработало.
Второй ракетный удар был нанесён днём. Тревога была объявлена, но необычным было то, что не было обычных пропагандистских сообщений о почти 100% перехвате русских ракет. Это наводит на мысль о том, что разрушенный дом в Днепропетровске — дело рук киевского режима.
Прилёты также отмечены в Киеве, Харькове, Кривом Роге, а также Одесской, Житомирской, Тернопольской, Винницкой, Ивано-Франковской, Николаевской областях и на оккупированных ВСУ территориях Донбасса.
В Днепропетровске от удара разрушен подъезд жилого многоквартирного дома. Несмотря на запрет на Украине публиковать видео и фото, "не прошло 15 минут, как фото разбитого дома появилось в сети", пишет Telegram-канал Сергея Лебедева "Лохматый Николаев". Он подчёркивает, что нет фото обломков "русской ракеты".
Telegram-канал "Легитимный" выдвигает версию, что "кто-то устроил теракт, чтобы подогреть информационно трагедию и интерес к украинскому кризису, чтобы нам дали танки и оружие". Очевидцы отмечают что взрыв подъезда произошёл изнутри, возможно — газовые баллоны. Возможно — это украинская провокация в стиле "Бучи".
Telegram-канал " Картель" подчёркивает, что трагедия "очень выгодна" офису президента Владимира Зеленского, так как:
Несмотря на уверения киевского режима, что энергосистема страны разрушена на 50%, пока в Одессе с визитом находился министр энергетики Украины Герман Галущенко, свет в городе и населенных пунктах области практически нигде не выключали, пишет Telegram-канал "ЗеРада" со ссылкой на источник в Одессе.
Этот праздник для одесситов продолжался в течение примерно 16-18 часов, в том числе, это были часы пиковых нагрузок. Но как только министр энергетики уехал, ДТЕК вернулся к старым схемам веерных отключений.
Отмечается в СМИ, что пока ВКС РФ бьют по понижающим трансформаторам энергосистемы, а не по повышающим, которые расположены на ТЭС, что снижает эффективность ударов. Возможно, надо переориентировать удары и бить по ж/д объектам — мостам, тоннелям — на Украину едут БМП, системы ПВО и другое опасное оружие, а также по дата-центрам, чтобы уничтожить украинскую пропаганду.
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В Киеве снова прогремели взрывы.