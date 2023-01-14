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Любовь Степушова

Необычно: ПВО Украины пропустила удар ВКС РФ 14 января

Силовые структуры » Министерство обороны

Массированный удар ВКС РФ по объектам на Украине 14 января ПВО Украины пропустила. Разрушение многоквартирного дома в Днепропетровске, как отмечают очевидцы — произошло из-за взрыва внутри, и похоже на вторую Бучу.

Необычно: ПВО Украины пропустила удар ВКС РФ 14 января

ПВО Украины не сработало 14 января

14 января ВКС РФ нанесли два ракетных удара по объектам на Украине. Первый - утром, по объектам в Киеве и Харькове. Причём тревога даже не была объявлена. Это вызвало предположения, что удар нанесён роем БПЛА, либо гиперзвуковыми баллистическими ракетами.

Российские дроны ”Герань” ПВО ВСУ практически не видят, они чрезвычайно тихие и небольшие, а боевая часть БПЛА — всего 10-15 кг. И рой "Гераней" может нанести серьезный урон.

Третья версия говорит о том, что это могли быть ракеты 9М723 комплекса "Искандер", которые изготовлены по технологии стелс, летят по баллистической траектории и управляются по всей траектории полёта, поэтому способны обходить ПВО.

Также было несколько удачных обманных манёвров российских ракетных носителей: самолёты взлетали, корабли выходили в мое, но запусков не было. Таким образом, удалось получить информацию про ПВО и усыпить бдительность украинских расчетов.

Специалисты также указывают, что теперь ВКС РФ запускают большое число ложных целей и перед ударом отрабатывают по РЛС и ЗРК ВСУ, после чего идут уже удары по инфраструктуре.

Как бы то ни было, ПВО ВСУ не сработало.

В Днепропетровске Киев организовал вторую Бучу

Второй ракетный удар был нанесён днём. Тревога была объявлена, но необычным было то, что не было обычных пропагандистских сообщений о почти 100% перехвате русских ракет. Это наводит на мысль о том, что разрушенный дом в Днепропетровске — дело рук киевского режима.

Прилёты также отмечены в Киеве, Харькове, Кривом Роге, а также Одесской, Житомирской, Тернопольской, Винницкой, Ивано-Франковской, Николаевской областях и на оккупированных ВСУ территориях Донбасса.

В Днепропетровске от удара разрушен подъезд жилого многоквартирного дома. Несмотря на запрет на Украине публиковать видео и фото, "не прошло 15 минут, как фото разбитого дома появилось в сети", пишет Telegram-канал Сергея Лебедева "Лохматый Николаев". Он подчёркивает, что нет фото обломков "русской ракеты".

Telegram-канал "Легитимный" выдвигает версию, что "кто-то устроил теракт, чтобы подогреть информационно трагедию и интерес к украинскому кризису, чтобы нам дали танки и оружие". Очевидцы отмечают что взрыв подъезда произошёл изнутри, возможно — газовые баллоны. Возможно — это украинская провокация в стиле "Бучи".

Telegram-канал " Картель" подчёркивает, что трагедия "очень выгодна" офису президента Владимира Зеленского, так как:

  • даст право требовать больше ПВО и оружия;
  • помогает сместить акцент с поражения под Соледаром;
  • привлекает внимание западного общества;
  • поможет мобилизовать ещё солдат, которые пойдут мстить;
  • даст хороший инфоповод и пиар для Зеленского.

Эффективность ударов под вопросом

Несмотря на уверения киевского режима, что энергосистема страны разрушена на 50%, пока в Одессе с визитом находился министр энергетики Украины Герман Галущенко, свет в городе и населенных пунктах области практически нигде не выключали, пишет Telegram-канал "ЗеРада" со ссылкой на источник в Одессе.

Этот праздник для одесситов продолжался в течение примерно 16-18 часов, в том числе, это были часы пиковых нагрузок. Но как только министр энергетики уехал, ДТЕК вернулся к старым схемам веерных отключений.

Отмечается в СМИ, что пока ВКС РФ бьют по понижающим трансформаторам энергосистемы, а не по повышающим, которые расположены на ТЭС, что снижает эффективность ударов. Возможно, надо переориентировать удары и бить по ж/д объектам — мостам, тоннелям — на Украину едут БМП, системы ПВО и другое опасное оружие, а также по дата-центрам, чтобы уничтожить украинскую пропаганду.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы вкс рф днепропетровск
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