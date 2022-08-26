Новый котёл: Зеленскому доложили о скором окружении Авдеевки

В ближайшие 20 дней российские и союзные войска возьмут в окружение гарнизон ВСУ в пригороде Донецка — Авдеевке.

Авдеевка повторит судьбу Северодонецка

Об этом сообщает украинский Телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник.

Источник информировал, что об этом сообщили украинскому политическому руководству Генштаб и Главное разведывательное управление (ГУР) ВСУ.

"Это, на минуточку, более 3000 солдат и десятки единиц техники. Сейчас пытаются это не допустить", — пишет канал.

Источники армии ДНР 17 августа сообщили, что союзные силы уже сломали первую линию обороны ВСУ возле Авдеевки, где по данным разведки "присутствуют от 15 до 20 тысяч украинских военных".

18 августа посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник подтвердил, что союзные силы продвигаются на ряде направлений в Донбассе, освобождая новые населенные пункты, тем самым готовя оперативное окружение Авдеевки.

"На линии Пески, Марьинка, Авдеевка союзные силы тоже уверенно идут вперед. Авдеевку, где еще остались мощные укрепления, брать, скорее всего, не будут, а обойдут и лишат ее гарнизон снабжения. После этого там нельзя будет удержаться", — отметил он.

Особый счёт к карателям в Авдеевке

По словам военного обозревателя КП Виктора Баранца, в этом городе боевиков российские военные будут подавлять "жёстко".

Военспец отметил, что к окопавшимся в Авдеевке силам ВСУ у наших военных "счёт особый":

"Это давно нас мучающий "воспаленный зуб", много бед принесший Донецку, ведь именно оттуда в основном его обстреливают все эти годы".

По словам украинского главы военной администрации города Виталия Барабаша, в Авдеевке остаётся более двух тысяч мирных жителей.

"Я не могу отрицать, что многие жители города ждут прихода России", — отметил Барабаш в интервью Politico.

Донбасс освободят через несколько месяцев

Минобороны РФ 23 августа сообщило, что завершается освобождение другого пригорода Донецка — населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск.

"Продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки. В районе населенного пункта Кодема блокирован с трех сторон и осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ — 214-го батальона "Опфор", — сообщили в Минобороны.

26 августа американский Институт войны подтвердил, что ВСУ покинули стратегический пункт Пески. Именно его освобождение дало возможность развивать наступление на другие пригороды Донецка.

Военный журналист Александр Коц считает, что союзные силы могут взять под контроль Донецкую область за несколько месяцев.

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